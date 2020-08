Overvallers Chinees restaurant richten pistool op dochter (11) van eigenaar voor buit van 850 euro

GOUDEN POLLEPEL Vier Amersfoort­se top-koks wisselen in dit restaurant elkaar af

16:00 Elke week recenseert het AD een van de vele restaurants in de provincie Utrecht. Marco Bosmans beoordeelt het restaurant aan de hand van het voor-, hoofd- en nagerecht, de bediening, sfeer en prijs-kwaliteit. Deze week eet hij bij zomerrestaurant ‘FIER in de Mariënhof’, in Amersfoort.