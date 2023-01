Oververmoeide gedeputeerde Schaddelee na 3 maanden weer rustig aan de slag: ‘Werk gemist’

Komst huurders ‘met rugzakje’ in Leersum van de baan: ‘Jammer, we hadden aanmeldin­gen genoeg’

Twaalf woonstudio’s in een oud winkelpand in het centrum van Leersum zullen niet worden bewoond door mensen ‘met een rugzakje’. De Veenendaalse stichting Welkom had belangstelling voor de huur van de panden, maar is inmiddels afgehaakt.

11:23