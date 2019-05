Paardencoach Sandra: ‘Een leuk alternatief voor de sofa van de psycholoog’

Met Buurten in de Bieb heeft Leidsche Rijn eindelijk de zo gewenste huiskamer­ho­re­ca

19:38 Eten en drinken tussen de boeken, dat kan vanaf zaterdag in Leidsche Rijn Centrum. Buurten in de Bieb en de nieuwe bibliotheek delen dezelfde ruimte aan het Brusselplein. Een uniek concept en gezien het succes van de twee andere Buurten-restaurants in Utrecht kan Buurten in de Bieb wel eens schot in de roos worden in Leidsche Rijn. De Vinex-wijk krijgt eindelijk de laagdrempelige huiskamerhoreca waar het al zo lang op wacht.