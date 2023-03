Paaseieren zoeken tussen de treinen: voorronde NK eieren zoeken 2023 in Spoorwegmuseum

column ‘Het speeltuin­tje met het locomotief­je’ brengt bij Marieke herinnerin­gen naar boven

Het was een van de schaarse plekken in de buurt waar je met andere volwassenen kon praten. Als je geluk had. Want zoveel mensen woonden er in 2005 nog niet in Terwijde Leidsche Rijn. De meeste uren zat ik alleen met mijn dreumesen/peuters/kleuters en mijn tassen vol kiepwagens, Cars-autootjes, billendoekjes, luiers, rijstwafels en tuitbekers in ‘het speeltuintje met het locomotiefje’.