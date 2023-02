Parkeer je auto op afstand en ontvang 240 euro ov-tegoed, Utrecht start experiment

Minder auto’s en meer ruimte voor groen en duurzame vormen van vervoer. Dat is wat het stadsbestuur wil. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Utrechters parkeren hun auto het liefst dicht bij de voordeur. Om dat te veranderen, start wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) een experiment.

Wie zijn auto in Utrecht nog voor de deur wil parkeren, gaat het voelen in de portemonnee

De proef moet vaststellen onder welke voorwaarden inwoners bereid zijn de geliefde vierwieler op afstand te parkeren. ,,Ook willen we te weten komen hoe het parkeren er precies uit moet zien, welke prijs realistisch is en aan welke kwaliteitseisen de parkeergarage en het voor- en natransport moeten voldoen”, schrijft Van Hooijdonk.

Gesprek met de gemeente

Het experiment start op 1 mei en is bedoeld voor bewoners van de Rivierenwijk en het gebied Europalaan-Noord. Wie deelneemt moet tijdelijk zijn parkeervergunning of plek op de wachtlijst inleveren. In ruil daarvoor ontvangt de deelnemer een P+R-abonnement voor 2 euro per maand, met de zekerheid van een overdekte parkeerplek in P+R Westraven. Dit abonnement is een tientje goedkoper dan een parkeervergunning.