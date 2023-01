Parkeertarief van bijna 7 euro per uur in Utrecht? Zo reageerden onze lezers

Deze oud-burgemees­ter heeft misschien wel de zwaarste baan van Nederland. ‘Op zijn lijf geschreven’

Hij wilde weer eens een avondje naar de film. Meer tijd met zijn vrouw doorbrengen. Zeilen met vrienden op de Waddenzee. Wouter de Jong (63) was zes jaar burgemeester van Houten, maar zag in 2019 af van een tweede termijn omdat hij ‘een andere balans in zijn leven’ wilde. Nu leidt hij de onderhandelingen over een landbouwakkoord. Daarmee heeft hij zijn hoofd gestoken in ’s lands meest netelige kwestie.

