Parochiehuis De Bond in Vianen was 27 jaar ‘thuis’ voor Hennie en Karin, en nú kan jij er wonen

ANALYSE Hoe een onrustige week in Wijk bij Duurstede de problemen binnen de asielcri­sis blootlegde

Doorgaans is het rustig in Wijk bij Duurstede, maar afgelopen week was alles anders. Door de plotse komst van honderd asielzoekers stond het vestingstadje op zijn achterste benen. De lessen van Wijk moeten een voorbeeld zijn voor andere gemeenten in de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) die een bus uit Ter Apel zien naderen.

2 september