Partij voor de Dieren: Ronde van Spanje was vervuilend massaevemenent

De wielrenners rijden alweer ruim een week hun etappes in Spanje. Maar het laatste woord over de start van de Vuelta in Utrecht is nog niet gezegd. Volgens Lissanne Snippe van de Partij voor de Dieren was het een ‘vervuilend massaevenement’.