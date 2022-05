Partijen in Utrechtse raad willen af van anonieme reacties op gemeentebeleid

Iedere inwoner heeft de mogelijkheid om commentaar te leveren op plannen van de gemeente. Dat geldt voor individuele burgers, maar ook voor organisaties zoals een kinderboerderij of de plaatselijke McDonalds. Zo’n formele reactie wordt ook een zienswijze genoemd. Alle reacties op aangekondigd beleid verschijnen in het openbaar.

Bij de gemeente Utrecht werkt het zo dat de naam van de afzender voor publicatie wordt vervangen door een nummer. Daarop klinkt nu kritiek. Gert Dijkstra, fractievoorzitter van EenUtrecht, zegt: ,, Dit maakt het gesprek over belangrijke onderwerpen in stad anoniem en het belemmert een goed debat, voorafgaand aan besluitvorming.” Ook zou het ervoor zorgen dat eventuele belangen van brievenschrijvers niet duidelijk zijn voor betrokkenen.

Gedoe

Dijkstra ziet de cijfers liever verdwijnen. Zijn partij dringt aan op een systeem waarbij de naam en eventuele contactgegevens openbaar worden na toestemming van de afzender. Dit voorstel wordt gesteund door CDA, ChristenUnie en Volt. ,,Waarom zoveel gedoe over nummertjes? Nou, dit is voor ons en de andere partijen een eerste stap naar meer transparantie bij de gemeente.”

Het voorstel van de partijen is als volgt: alle Utrechters die een zienswijze sturen moet gevraagd worden of zij er bezwaar tegen hebben dat hun gegevens openbaar worden. Is dat niet het geval, dan wordt de informatie gepubliceerd. Wel zou de gemeente alle indieners vooraf goed moeten voorlichten over de mogelijke nadelen. ,,Dat is de belangrijkste voorwaarde, daarna kan iedereen een eigen afweging maken.”