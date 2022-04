Party! Utrechtse studenten vieren eerste grote galafeest na corona

EVEN VRAGEN AAN Schilderen met licht in tentoon­stel­ling ‘Seeing The Unseen’: slechtzien­den maken foto's met zaklampjes

Slechtziende en blinde jongeren die hun eigen fotoserie maken? Het bestaat. Komende woensdag is de opening van de tentoonstelling Seeing The Unseen in Stadsschouwburg Utrecht. Initiatiefneemster Anja Ligtenberg licht het bijzondere project toe.

15 april