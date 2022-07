Pas tien dagen na illegale verwijdering bijzonder orgel in Utrecht kwamen ambtenaren daar achter

Het is een bezorgde mail die Peter van Dijk november 2018 naar de adviseur monumenten van de gemeente Utrecht stuurt. De Utrechter is ter ore gekomen dat ‘een belangrijk stuk naoorlogse Utrechtse orgelgeschiedenis’ verloren dreigt te gaan. De eigenaar van Gasthuis Leeuwenbergh is voornemens het Flentrop-orgel dat sinds 1954 in het rijksmonument aan het Servaasbolwerk staat, van de hand te doen. ‘Voor zover ik ben ingelicht is hiertoe geen vergunning aangevraagd of verkregen’, schrijft Van Dijk. Volgens hem moet het orgel niet alleen voor Utrecht worden behouden, maar ook op zijn oorspronkelijke plaats blijven.