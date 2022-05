Paul van Ruitenbeek verruilt de lokale omroep voor het wethouderschap in Houten

Een stralend zonnetje en 16 graden: IJssel­stein is klaar voor de meest ongewone carnavals­op­tocht ooit

Het is als een kerstdiner in de zomer: in IJsselstein is donderdagmiddag de carnavalsoptocht. Waarschijnlijk met een zonnetje en 16 graden. Lekker hoor, maar het blijft eenmalig, verwacht voorzitter Erik-Jan van Zwieten. ,,Carnaval, dat hoort in februari.’’

13:57