Penningmeester van kerk gebruikte de kas om prostituees te betalen: ‘Ik voelde me alleen’

Mondkap op of af? Dit kiest de bezoeker van Hoog Catharijne: ‘Er geldt hier een advies, het hoeft dus niet’

8:08 De één draagt ‘m heel Hoog Catharijne door, de ander alleen in de winkels, weer een ander draagt ’m niet: het mondkapje. In de winkel-highway van Utrecht geldt een ‘dringend advies’ en mogen bezoekers zelf weten of ze hun mond en neus bedekken of niet. Wat zijn hun afwegingen?