Peperdure Porsches en Lamborghini’s vliegen de winkel uit: ‘Alsof mensen hun geld niet kwijt kunnen’

Amanda (29) is blind, maar kan op deze manier toch schilderij­en ‘zien’: ‘Dit maakt indruk’

6 augustus De blinde Amanda de Bruin uit Zeist heeft voor het eerst kunst ‘gezien’. Op de tentoonstelling The Blind Spot in het Centraal Museum in Utrecht zijn stillevens vierdimensionaal gemaakt. „Nu beleef ik wat ziende mensen zien. En voel ik me niet meer eenzaam in onwetendheid’’, beschrijft ze de ervaring.