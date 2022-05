Peperduur woonproject naast de gele brug gaat in de verkoop

De Bellevue, Frans voor mooi uitzicht, is de naam van het nieuwe appartementencomplex naast de Gele Brug in Leidsche Rijn Centrum. Met het terrassenontwerp wordt het gebouw zeker een uniek staaltje architectuur voor Utrecht, inclusief uitzicht en inclusief prijskaartje. Het goedkoopste appartement is al zo’n 215.000 euro.

En wat krijg je voor twee ton en een halve studieschuld? Een mooi uitzicht en 28 vierkante meter in een energie neutraal en gasloos gebouw. Daarnaast wordt er bij het ontwerp van Bellevue ook veel rekening gehouden met groen en natuur. Zoals gemeenschappelijke binnentuinen en kastjes voor vogels, vlinders, vleermuizen en bijen.

Voorbereid

Een woordvoerder van ontwikkelaar Heijmans laat weten dat de hoge prijs vooral te wijten is aan het duurzame karakter van het gebouw. ,,Denk hierbij aan energie neutrale en gasloze woningen, voorzien van warmtepomp, het dak vol zonnepanelen.” Hierdoor is volgens Heijmans het gebouw wel voorbereid op de volgende generatie; ,,Dan hoeft er later geen extra investering gedaan te worden om duurzaam te wonen.”

De eerste woningen in de types Grande, Magnifique, Royal en Suprême gaan nu al in de verkoop. Deze lopen van een oppervlakte van 71 tot 182 vierkante meter en verschillen in prijs tussen een 570.000 tot 900.000. De kleinere appartementen en startersappartementen (Petite en Moyenne) gaan naar verwachting eind dit jaar in de verkoop. Deze zullen tussen de 28 en 80 vierkante meter zijn met een prijs tussen de 215.000 en 570.000 euro.

Dit is niet het eerste groene, klimaatneutrale, peperdure woonproject in Utrecht. Eind 2021 werd ook al ‘Wonderwoods’ gepresenteerd. In dit project was de hoofdprijs nog een stukje hoger, een kleine € 2.700.000 voor een penthouse in de stad.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.