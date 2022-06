Personeel varkensslachterij Westfort ruikt sterke ammoniaklucht, brandweer ontruimd pand

Houten legt laatste hand aan 130 vaste opvangplek­ken voor Oekraïners: ‘Hopen dat er meer rust komt’

De schoolwoningen aan het Merantihout en het voormalige wijkcentrum De Vuurtoren aan de Zijdemos in Houten worden nog deze maand in gebruik genomen voor de opvang van Oekraïners. De noodzakelijke verbouwing is nagenoeg klaar, aldus Houtens burgemeester Gilbert Isabella.

23 juni