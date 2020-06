Peter den Oudsten interim-burgemeester van Utrecht

Peter den Oudsten was tot oktober 2019 burgemeester van Groningen. Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring. Na een loopbaan in het bedrijfsleven was hij van 1997 tot 2001 wethouder in Leeuwarden. Daarna was hij van 2001 tot 2005 burgemeester van Meppel en van 2005 tot 2015 burgemeester van Enschede. Zowel in Groningen als in Enschede was den Oudsten voorzitter van de Veiligheidsregio.

De waarnemend burgemeester zal aanblijven tot aan de benoeming van een nieuwe kroonbenoemde burgemeester. De gemeenteraad van Utrecht zal op 16 juli de profielschets voor een nieuwe burgemeester vaststellen. De procedure voor een benoeming van een burgemeester duurt doorgaans zes maanden.

Drie weken geleden werd bekend dat Van Zanen Utrecht verruilt voor Den Haag. Volgens bronnen in Den Haag heeft Van Zanen onder druk van zijn eigen VVD gesolliciteerd naar een vacature in Den Haag. Die ontstond na het vertrek van Pauline Krikke, na het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de vonkenregen tijdens het Scheveningse vreugdevuur. Van Zanens vertrek verraste velen, vooral omdat hij net aan zijn tweede termijn in Utrecht was begonnen. De Utrechtse raad had hem januari herbenoemd.

De klus van waarnemer zal vermoedelijk tot zeker einde van het jaar duren. De kans is klein dat de gemeenteraad voor die tijd een definitieve opvolger heeft gevonden voor Van Zanen. De interim heeft de komende maanden een belangrijke taak om de rust in de stad te bewaken en de beslissingen en gebeurtenissen rondom de coronacrisis zo goed mogelijk te begeleiden.

In de politieke wandelgangen zongen de afgelopen tijd meerdere namen rond voor het waarnemerschap. D66- bestuurder Albertine van Vliet werd genoemd. De politica was burgemeesters in Amersfoort en in 2019 een paar maanden waarnemend burgemeester van Wijk bij Duurstede. Ook de naam van onder andere oud-commissaris Willibrord van Beek (VVD) klonk geregeld. Daarnaast werd er gedacht aan oud-GroenLinks wethouder Frits Lintmeijer.