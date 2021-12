Peter is huisfotograaf van Red Bull: dit is mooiste foto die hij maakte van Max in Abu Dhabi

Zo zorgt Utrechtse Heuvelrug ervoor dat de helft van de nieuwbouw­wo­nin­gen naar eigen inwoners gaat

Door afspraken met ontwikkelaars, maken lokale inwoners veel meer kans op een huis in Utrechtse Heuvelrug. Bij bouwprojecten gaat nu al de helft naar eigen inwoners, terwijl landelijk aanpassing van de Huisvestingswet nog in de maak is. Is dit hét wapen in strijd tegen de koopkracht van gefortuneerde stedelingen? ,,Ze willen dat we alles lokaal verkopen.”

13 december