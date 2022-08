Peuters melden grensoverschrijdend gedrag van medewerker Biltse basisschool: OM doet onderzoek

Jaren bezocht Vitalii (37) de Jaarbeurs voor iconische trancefees­ten, plots zat hij er in de noodopvang

Haast ieder jaar reist Vitalii Prykhodko (37) af naar de Utrechtse Jaarbeurs voor een megaspektakel: A State of Trance, georganiseerd door zijn idool dj Armin van Buren. Dit jaar stond de Oekraïense Prykhodko er weer. Dit maal niet als feestganger, maar als vluchteling. Uitgeput en met een rolkoffer in de hand. ,,Ik had nooit gedacht dat ik hier op deze manier zou terugkomen.’’

9 augustus