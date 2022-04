Piepjonge crimineeltjes gepakt voor gewapende overval: ‘Vroeger stal een 14-jarige een rolletje drop’

Dit is hoeveel maaltijden Utrechters samen met Too Good To Go al van de prullenbak redden

Inwoners van de provincie Utrecht hebben al één miljoen maaltijden van de prullenbak gered. Dat blijkt uit de anti-verspillingsapp Too Good To Go, waar sinds januari 2018 meer dan achthonderd ondernemers uit Utrecht bij zijn aangesloten.

