Piepjonge joyrider maakt stiekem autorit en belt in paniek aan bij huis: ‘Help, de politie zit achter me aan!’

video Zeist rouwt om Hicham (17), die overleed na ongeluk: ‘Hij was het liefste broertje dat ik me kon wensen'

18 maart Samengeklonterd verdriet van jonge mensen zorgt donderdag rond het middaguur plotseling voor een zee aan mensen in hartje Zeist. Het bericht dat de 17-jarige Hicham is verongelukt op de terugweg van zijn werk in de snackbar, is dan als een bom ingeslagen bij zijn leeftijdgenoten. Het liefste broertje dat ze zich kan wensen is er niet meer, zal zijn zus later die middag tussen honderden rouwende jongeren zeggen.