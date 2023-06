Pieter (54) kort na ramkraak in Zwolle gepakt met sleutel van gebruikte auto in zijn onderbroek

OPMERKELIJK Een bananen­boom mét vruchten op Nederland­se bodem: het klinkt onmogelijk (maar Serif lukte het)

Serif Alan kweekt al twintig jaar groente en fruit op zijn volkstuintje in Houten, maar heeft dit jaar een opvallende primeur. Het is hem gelukt om eetbare bananen te kweken. En dat is bijzonder, want bananenplanten krijgen in de natuur vrijwel alleen vruchten rond de evenaar. ‘In het najaar kan ik ze waarschijnlijk eten.’