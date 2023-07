Plan minister Kuipers om kinderhartchirurgie te centraliseren mag doorgaan

Van Ajax tot Oranje Leeuwinnen: voetbal­shirts leveren duizenden euro’s op voor kinderen in ziekenhui­zen

ROSMALEN - Het idee van Ricardo Fratantuono uit Rosmalen was om shirts te veilen voor de kinder-ic in het Radboudumc in Nijmegen, maar inmiddels kunnen er drie ziekenhuizen worden geholpen. De shirts stromen binnen en de euro’s dus ook.