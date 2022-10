Plan voor zes appartementen boven winkel Braspa in Lopik: ‘Mooi voor het dorp’

,,Dat hangt af van het kostenplaatje en de economie in de komende jaren’’, zegt ontwikkelaar Erwin van Wijk. ,,Qua grootte zijn de appartementen die we in gedachten hebben geschikt als starterswoningen, maar het moet wel betaalbaar zijn.’’

Op de begane grond zit de winkel Braspa met onder meer huishoudelijke en kantoorartikelen, speelgoed en dierenvoeding. De winkel blijft op deze plek. De bovenverdieping is nu in gebruik als opslagruimte voor de winkel. ,,Dat kan ook ergens anders’’, zegt uitbater Barend Stigter, ook betrokken bij het project.

Quote Voor het dorp zou het mooi zijn om daar appartemen­ten te ontwikke­len. Dan ben je ook af van die golfplaten midden in het dorp Barend Stigter

,,Voor het dorp zou het mooi zijn om daar appartementen te ontwikkelen. Dan ben je ook af van die golfplaten midden in het dorp’’, waarmee hij verwijst naar het huidige uiterlijk van de bovenverdieping. Zo’n anderhalf jaar geleden bedachten de eigenaars het idee appartementen te ontwikkelen. Stigter: ,,Maar de bouwkosten zijn in de tussentijd wel enorm gestegen.’’

Koop of huur?

,,Daarom weten we nog niet of we er koopappartementen van maken, of dat we ze gaan verhuren’’, zegt Erwin van Wijk. Hij noemt het ‘mooi’ dat de gemeente de aangevraagde omgevingsvergunning heeft afgegeven. ,,Nu zijn we aan het begroten geslagen.’’

Met compagnon Jan Boonacker verbouwde Van Wijk twee jaar geleden twee voormalige winkelpanden aan de Anna van Burenstraat tot een complex van dertien appartementen met de naam Vlisterhof. Van Wijk: ,,Destijds hebben we een informatieavond gehouden om te kijken waar behoefte aan was. Daar kregen we zo’n 75 reacties op. Wellicht gaan we dat nu weer doen.’’

Ook in het voormalige winkelpand van fietsenhandel Cooiman, begin dit jaar verhuisd naar de Wielsekade, komen appartementen.

