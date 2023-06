Platen en bier: binnenkort is er een vinylmarkt in Utrecht

Utrecht in 1967 Lowlands begon ooit in Utrecht: honderden hippies uitge­strekt op stenen vloer van de Jaarbeurs

Het festivalseizoen is in volle gang. A Campingflight to Lowlands Paradise, een van de grootste en bekendste festivals, moet nog plaatsvinden: van 18 tot en met 20 augustus. Sinds jaar en dag wordt dit festival in Biddinghuizen gehouden. Maar de eerste twee edities (1967 en 1968) vonden plaats in… Utrecht.