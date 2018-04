Plofkrakers nemen enorme risico's: ‘Het duurt niet lang meer of er valt een dode’

update OM eist 2,5 jaar cel met tbs in misbruik­zaak Bart C.

17 april In de rechtbank in Utrecht heeft het OM 2,5 jaar cel tegen Bart C. geëist met tbs. Hij wordt verdacht van ontucht met jonge meisjes bij de buitenschoolse opvang Partou in De Bilt, waar hij werkte nadat hij een hbo-opleiding volgde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Hij liet zich door enkele meisjes aftrekken en in zijn geslachtsdeel trappen.