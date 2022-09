Pointer onderzoekt sluiting deel Eikenboomkliniek: ernstig zieke patiënten tóch in grote onzekerheid

De specialistische Eikenboomkliniek in Zeist halveert het aantal bedden. Eerder werd verteld dat afgewezen patiënten op een andere manier worden geholpen. Maar volgens het journalistieke onderzoeksprogramma Pointer is dat helemaal niet zeker en dát heeft ernstige gevolgen.

Fel protest bij de Tweede Kamer, een veelvuldig ondertekende petitie en alarmerende berichten in de media. Het mocht allemaal niet baten. Meerdere instellingen voor specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) verminderen dit jaar het aantal bedden óf sluiten hun deuren.

Een van die instellingen is de Eikenboomkliniek in Zeist, die zorg levert aan mensen met een combinatie van psychische, lichamelijke en sociale klachten. Het gaat om ernstige aandoeningen waarvoor artsen geen medische oplossing kunnen vinden. Deze zorg wordt op geen enkele andere plek in Nederland geleverd. De Eikenboom had 32 bedden, maar dat aantal is gehalveerd naar zestien. Een woordvoerder liet destijds weten dat de kliniek meer patiënten via een dag- of deeltijdbehandeling wil helpen.

Cijfers ontbreken

Het journalistieke platform Pointer komt zondagavond met een speciale uitzending op NPO 2, waarin het aantoont dat een landelijk overzicht van plekken in de GGZ volledig ontbreekt. Cijfers zijn niet voorhanden of onvolledig. Daardoor is het voor patiënten die getroffen worden door de beddenkrimp, onzeker of er opvang zal zijn.

Hoogleraar openbare geestelijke gezondheidszorg Niels Mulder vindt het problematisch. ,,Dat kan leiden tot pogingen om een einde aan hun leven te maken, zoals dat vaak in het verleden ook al is gebeurd”, zegt hij in de uitzending. Verantwoordelijk minister Conny Helder wil dat het overzicht dit jaar alsnog wordt gemaakt. Zij wil weten welke ondergrens er nodig is om iedereen te helpen.

