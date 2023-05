Polderbewoners vertrouwen beloftes geluidsnormen windmolens niet; ‘heel Rijnenburg gaat overlast ervaren’

Utrechts ‘parkeer­plan’ baart lezers in buurgemeen­ten zorgen

Parkeren, zorg en ontspanning. Ze komen allemaal voorbij in de lezersbrieven deze week. Het plan van Utrecht om overal betaald parkeren in te voeren baart de kleine buurgemeenten zorgen. Al helemaal als dan ook nog een ziekenhuis in Nieuwegein sluit en mensen dan weer naar het Diakonessenhuis of het UMC Utrecht moeten.