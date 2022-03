Politicus van het buitengebied zwaait af met koninklijke onderscheiding

Kees de Raad (72) zat zeventien jaar voor de VVD in de gemeenteraad en was de vertegenwoordiger van het buitengebied. Logisch, hij was immer geboren en getogen in ‘het veld’ en zijn leven lang agrariër. Mede door hem kwam er een veilig fietspad langs de Prijsseweg en kreeg elke woning in het buitengebied een reflecterend huisnummerbord.

Veel mensen in het buitengebied zijn hem dankbaar voor zijn inspanningen om de dunbevolkte regio’s van snel internet te voorzien. Eerder hij in deze krant: ,,Toen Culemborg in 2013 huis na huis werd aangesloten op het glasvezelnet, nam ik me voor dat het ook bij ons moest. Ik wilde niet dat het buitengebied opnieuw jarenlang zou achterlopen. Dat had ik al eerder meegemaakt. In 1957, ik was 8, kregen we pas elektriciteit.’’