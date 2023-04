Politie arresteert man in Overvecht vanwege bedreigingen

Groot stuk bos langs de A12? Plan van bewoners valt in de smaak: ‘Er is behoefte aan natuur’

Nu lopen er af en toe koeien op het land en is het een groene vlakte. Als het aan een groep Harmelenaren ligt, komt er langs de A12 tot aan de Cattenbroekerplas een mooi stuk natuur. De provincie is blij met het initiatief, net als het Utrechts Landschap. ,,Aan natuur is behoefte.”