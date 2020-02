Politie bevestigt: verdachte en slachtoffer schietpartij Leersum vijftigers uit het dorp

De twee jonge kinderen die vanaf de plek van de schietpartij werden begeleid door de politie, horen bij de verdachte die sinds dinsdagmiddag vast zit. Het slachtoffer lag op de oprit van de verdachte, enkele deuren verwijderd van zijn eigen huis. Wat er precies is misgegaan gistermiddag is onduidelijk. Het slachtoffer overleed ter plaatse.



Dat de vader van twee jonge kinderen is opgepakt, wekt alom verbazing in de buurt. Buurtbewoners zeggen dat de verdachte bekend stond als een rustige hardwerkende man. Hij had een eigen bedrijf. ,,Er moet een stop zijn doorgeslagen’’, zegt een vriendin van hem.