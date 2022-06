Politie bevestigt: vrouw ernstig gewond geraakt bij steekpartij De Meern, verdachte is minderjarig

De steekpartij die vrijdagavond plaatsvond op de Sint Jansplaat in De Meern heeft zich afgespeeld in een woning. De politie bevestigt dat het vrouwelijke slachtoffer en de minderjarige verdachte bekenden van elkaar waren.

Forensische onderzoekers in witte pakken zijn op zaterdagmiddag aan het werk in de woning aan de Sint Jansplaat, een straat in de wijk Veldhuizen in Vleuten-De Meern. De voordeur van de woning staat open, onderzoekers lopen in en uit. Het is, los van een politieauto die met draaiende motor voor de woning staat, rustig in de wijk.

Vrijdagavond was dat allesbehalve het geval, schetsen buurtbewoners. Omstreeks 20.30 raakte één persoon ernstig gewond bij een steekincident en rukten de hulpdiensten massaal uit. De straat werd afgezet. Volgens omstanders zou het slachtoffer zijn gereanimeerd.

‘Neergestoken’

,,Ik zat binnen toen ik een laagvliegende helikopter hoorde’', zegt een buurtbewoonster, die om de hoek woont. ,,Toen ik uit het raam keek stond de hele straat vol met mensen en hulpdiensten. Ik heb even later vanuit mijn woning gezien hoe ze werd afgevoerd, deze buurvrouw. Ik zag niet veel, ze had zo’n beademingsmasker op, maar ze was er volgens mij niet goed aan toe.”

Hoe de buurvrouw het nu maakt is niet duidelijk. ,,Maar ik zou dat wel graag weten, ik maak me er toch druk om. Ik kende haar niet verder, maar zoiets is toch heftig. Ik ben er behoorlijk van geschrokken. De politie heeft hier de hele nacht gestaan. Er gebeurt hier niet vaak iets, in de wijk”, zegt ze. ,,Het is een gemixte buurt. Deze rij (bewoonster wijst naar de Sint Jansplaat, red.) is gehuurd, en de straat die er horizontaal aanloopt is koop. Buurtbewoners hebben niet bijster veel contact met elkaar, maar de sfeer is goed.’'

Volgens meerdere buurtbewoners gaat het om een gezin dat ‘pas sinds een jaar’ in de wijk woont. Geen van allen zegt veel contact te hebben met de familie, die zou bestaande uit een alleenstaande vrouw van Marokkaanse afkomst met haar kinderen. ,,Ik sprak eigenlijk nooit met haar. Ze woonde er ook nog niet zo heel lang’', zegt een andere buurtbewoonster, die in de rij tegenover haar woont. Een buurman: ,,We hadden amper contact.’’

De politie heeft inmiddels bevestigd dat de steekpartij binnenshuis plaatsvond tussen twee bekenden en dat het gaat om een vrouwelijk slachtoffer en een mannelijke verdachte.

