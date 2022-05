Politie controleert garageboxen in Zeist op ‘criminele activiteiten’

Utrechtse plofkra­kers­ben­de maakte in Duitsland 167.000 euro buit

De Utrechtse plofkrakersbende die wordt verdacht plofkraken te hebben voorbereid en gepleegd in Duitsland maakte in elk geval 167.000 euro buit. Dat gebeurde bij een plofkraak in het achtduizend zielen tellende Wachtendonk, net over de grens met Venlo. In oktober trekt de Utrechtse rechtbank vier of vijf dagen uit voor de inhoudelijk behandeling van de zaak.

