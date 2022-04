Politie controleert motorrijders in Culemborg na klachten van omwonenden over geluidsoverlast

Homo, lesbisch, queer, non-bi­nair, transgen­der: verwarrend? Niki Lou (31) legt het met geduld uit

Jongeren die zich steeds vaker queer of non-binair noemen en transgender personen die zich niet overal veilig voelen. En wat zijn eigenlijk die safe spaces, die ook in Utrecht te vinden zijn? Wie ook is blijven hangen bij het verschil tussen homo- of heteroseksueel zijn: de Nieuwegeinse Niki Lou Eleveld (31) werkt bij Art. 1 Midden Nederland en legt het met geduld uit aan wie maar wil.

13:00