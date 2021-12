Politie deelt dashcambeelden van nepagent die man beroofde op A12

COLUMN Hoe de dakhoâs Freek van het ‘Forum voor Xenofobie’ een wijze les kan leren

Er gaan wel eens dagen voorbij dat ik het niet over invasieve, uitheemse exoten heb; dieren of planten die van oorsprong niet in Utrecht thuishoren, maar hier toch terecht zijn gekomen, en bij gebrek aan natuurlijke vijanden de inheemse soorten verdringen.

8:01