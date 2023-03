Politie doet oproep: speculeer niet over oorzaak ongeval Vleutenseweg

Enorme drukte en boze kiezer die biljetten verscheurt: dit ging er allemaal mis bij stembu­reaus in Utrecht

Lange rijen tot laat op de avond en technische problemen waardoor het stemmen hier en daar resulteerde in een ‘chaos’. Dat is wat een deel van de stembureaus in Utrecht meldt. Op één locatie was het zo druk dat een stembureaulid ermee stopte. Ook werd een aantal stempassen verscheurd door boze kiezers die het niet eens waren met de regels.