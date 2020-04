Politie en burgemeesters waarschuwen: ‘Een mini-vrijmarkt in de voortuin is op Koningsdag niet de bedoeling’

Wie van plan is om morgen op Koningsdag in de voortuin een kleedje neer te leggen en een eigen mini-vrijmarkt te organiseren, kan dat beter niet doen. Burgemeesters en politie waarschuwen: ‘We zullen er streng op toezien en gelijk bekeuren'.

Zowel de politie in Doorn, Maarn en de gemeente Stichtse Vecht hebben signalen ontvangen dat inwoners de verleiding van de traditie niet kunnen weerstaan en van plan zijn om morgen op Koningsdag toch een kleedjesmarkt te organiseren, maar dan in eigen tuin of op de stoep. ,,Het is niet de bedoeling dat er een kleedje in de tuin of aan de straat wordt gelegd om spullen op te verkopen. Dit kan er namelijk voor zorgen dat veel mensen bij elkaar komen en dat willen we juist met zijn allen voorkomen,” schrijft de politie Stichtse Vecht op hun Facebookpagina.

Mini-vrijmarkt

Ook de burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht, Ap Reinders, waarschuwt op Twitter: ,,Let op: een mini-vrijmarkt in de voortuin is ook niet de bedoeling, hoe goed bedoeld ook. We vieren Koningsdag dit jaar thuis, met onder andere een digitale vrijmarkt.”

De politie in Doorn en Maarn laat op Facebook weten streng te gaan controleren. ,,Ik heb signalen ontvangen dat sommigen morgen tóch iets van een kleedjesmarkt willen houden mét inachtneming van de regels. Met klem wil ik dat idee afwijzen, omdat het nu gewoon niet kan! Wij zullen er streng op toezien en gelijk bekeuren.”

Wilhelmus

De jeugdpolitie van Midden-Nederland plaatst bij een poster met de tekst ‘Koningsdag 2020 blijven de kleedjes in de kast’ de woorden: ,,Hoe aantrekkelijk ook: ga op ‘Woningsdag’ geen spullen voor de deur verkopen! Doe gezellig mee met het zingen van het Wilhelmus en toost lekker met je huisgenoten.”

Ook burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden, Sjors Fröhlich, is duidelijk. ,,Beste mensen, ik zal maar met de deur in huis vallen: het was vandaag té druk. In de stad, bij de bouwmarkt, op de weg. Elke dag (!), ook vandaag weer, krijg ik nieuwe besmettingen gemeld door de GGD. Zeker met Koningsdag aanstaande: blijf thuis en houd afstand.”

‘Hou vol’

Dit weekend merkte de gemeente Utrecht ook een toename in het aantal mensen op straat. ,,Op sommige plekken in de stad zien we dat het drukker wordt. Hoe mooi het weer ook is, hou vol en blijf zoveel mogelijk thuis. Ook tijdens Koningsdag,” aldus de gemeente op Twitter.