Politie en ME maken eind aan avond vol rellen in Utrechtse Kanaleneiland

UPDATE/VIDEODe politie heeft Kanaleneiland-Noord in Utrecht afgesloten en de ME stelt zich op om de wijk in linie schoon te vegen. Iedereen die wil vertrekken wordt gecontroleerd en relschoppers die niet willen gaan, worden aangehouden.

De actie komt na een onrustige avond die ontstond na berichten op sociale media, waarin jongeren werden opgeroepen om te gaan rellen.

Op sociale media was eerder vanavond te zien dat er een vuurwerkbom werd afgestoken in de buurt van winkelcentrum Rijnbaan. Ook zijn ruiten van bushokjes ingetrapt. Er kwamen veel rondrijdende auto’s en scooters naar de wijk, er waren schreeuwende jongeren op straat, er werd vuurwerk afgeschoten en vernielingen aangericht. Politiebussen werden bekogeld. De ME moest de brandweer assisteren bij twee autobranden. Politie te paard was eveneens aanwezig.

Buurtbewoners

De oproepen aan jongeren om te gaan rellen zorgde in de loop van de dag al voor onrust onder buurtbewoners. Volgens een woordvoerster van Informatiepunt Kanaleneiland deed het bericht vandaag de ronde op Instagram. ,,Maar ook via Whatsapp. Zelf ben ik door verschillende mensen benaderd die zich zorgen maken”, zegt ze. In de oproep werden jongeren gevraagd naar winkelcentrum Rijnbaan te komen.

(Tekst gaat verder onder foto)

Volledig scherm De ME en politie vegen het deel van Kanaleneiland waar de rellen vanavond plaatsvonden, schoon. © 112 Media

Het informatiepunt en de moskee in de wijk riepen ouders en familie van jongeren tevergeefs op tot rust. Toen het donker werd, begonnen de ‘rellen'.

Rustig

De politie zegt bekend te zijn met de berichten op sociale media en was van meet af aan aanwezig in de wijk. Een woordvoerster sprak van een ‘onrustige sfeer’. ,,Collega's kijken nog steeds hoe ze de situatie rustig kunnen houden”, meldde ze rond middernacht toen het nog altijd onrustig was maar ook veel auto's en scooters waren vertrokken uit de omgeving van het winkelcentrum. De politie wilde op dat moment nog altijd niets kwijt over inzet van ME of ingrijpen door de politie. ,,Dat hangt er echt vanaf hoe de situatie verder verloopt.”

Niet veel later werd de wijk door de politie vergrendeld en stelde de ME zich op om de buurt schoon te vegen. Wie niet wil vertrekken, wordt aangehouden.

Volledig scherm De ME assisteerde de brandweer bij twee autobranden. © 112 Media