Politie gaat uit van niet-natuurlijke dood voor jongen (22) die dood werd gevonden op Pieterskerkhof

Hij sportte met bejaarden en voetbalde met jongeren, maar nu moet Sydney (42) ons land uit

Nooit meer voetballen in het Wilhelminapark of sporten met bejaarden in de Rivierenwijk. Sydney Sinkamba bracht jong en oud in beweging, maar vandaag wordt hij het land uitgezet. De sportieve vrijwilliger moet terug naar zijn geboorteland Zambia, omdat hij niet over de juiste papieren beschikt. ,,Op dit moment is hij vooral bezig met hoe de activiteiten van zijn stichting kunnen doorgaan.”

23 juni