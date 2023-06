Politie heeft handen vol aan Franse automobilist die steeds de A27 bij Utrecht op wil lopen

Een matras hier, een drol daar: tientallen daklozen slapen in dit niemands­land in Utrechtse binnenstad

In een verlaten niemandsland geplet tussen twee drukke wegen in de Utrechtse binnenstad slapen dagelijks tientallen daklozen. De politie heeft maandag het ‘parkje’ schoongeveegd en de berg spullen door de gemeente Utrecht laten ophalen. ,,We zien schrijnende situaties op straat, denk alleen al aan het buiten moeten slapen, maar ook aan het gebrek aan zorg voor deze groep.”