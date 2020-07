Politie heeft Utrechtse kettingrukker in het vizier

Het net sluit zich rond de Utrechtse kettingrukker. De politie heeft beelden verspreid waarop de man duidelijk in beeld is en maakt jacht op hem. Zeker veertien keer sloeg hij al toe bij bejaarde slachtoffers, die hij met geweld ontdeed van hun waardevolle kettingen.

Het laatste slachtoffer maakt de kettingrukker van tussen de 20 en 30 jaar oud afgelopen zondag. In Breukelen loopt een 80-jarige vrouw over de Looijersdijk, als ook zij van achteren wordt benaderd en een ruk aan de gouden ketting om haar hals krijgt. Ze valt en loop hierbij een kniewond op. De dader vlucht op een scooter, die getuigen even verderop zien rijden.

In twee weken tijd slaat de man over de hele provincie toe, tussen 23 juni en 5 juli en steeds op klaarlichte dag tussen 10.00 en 17.00 uur. Hij slaat telkens toe in een andere plaats, onder meer in: Driebergen, Zeist, Baarn, Soest, De Bilt en Vleuten. Maar ook van buiten de provincie Utrecht komen meldingen van soortgelijke berovingen. De politie onderzoekt of een verband bestaat en of het om dezelfde man gaat.

De gezochte kettingrukker komt steeds in actie met een scooter.

Alle slachtoffers zijn 65-plussers en meestal zelfs 80 jaar of ouder. Ze hebben last van klachten als een zere hals of blauwe plekken na te zijn beroofd. .

,,Ik kan het niet meer, maar anders had ik hem een knietje gegeven”, zei een 85-jarige dame uit De Bilt. De familie van een Spakenburgs slachtoffer heeft 500 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Iemand anders stelde voor een envelop met geld te wisselen voor een ketting.

Ouderenbond ANBO vindt de voorvallen vreselijk. Volgens woordvoerder Bernadette Naber zijn specifieke kettingrukkers die zo vaak achter elkaar toeslaan, een exceptioneel fenomeen. ,,We vinden het afschuwelijk dat dit ouderen overkomt. Ons advies is altijd meteen aangifte te doen.”