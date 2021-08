Politie houdt eetpiraat aan in Utrecht (die ook nog eens duizenden euro's aan boetes open had staan)

column Een nieuwe uitdaging voor Marieke: ‘Ik verheug me op de praatjes en de magie in de ogen van kinderen’

4 augustus Eigenlijk had ik alles al geregeld voor het komende schooljaar. Ik had zelfs al kennisgemaakt op een nieuwe stageschool, toen er last minute ‘een droomkans’ voorbij kwam: een vacature voor een leerwerkplek op een school, waarvan ik al had bedacht: als ik ooit ga solliciteren, is het daar. Ik had alleen niet bedacht, dat die dag nu al zou zijn.