Politie met stenen bekogeld in Overvecht, gemeente stelt noodbevel in

Kort voor half elf maakte de gemeente Utrecht bekend een noodbevel te hebben ingesteld vanwege ‘ernstige verstoringen van de openbare orde’. Als mensen weigeren gehoor te geven aan het noodbevel, dan riskeren zij een aanhouding. Verschillende straten zijn afgesloten, de Mobiele Eenheid is actief in de wijk.



Aan het begin van avond circuleerden op sociale media oproepen opnieuw te gaan rellen. Deze keer is winkelcentrum de Gagelhof in de wijk Overvecht de locatie waar jongeren zich verzamelen. Verschillende getuigen melden dat politie is bekogeld met vuurwerk en dat er een eerste charge is uitgevoerd. Een groep van 20 personen werd een voor een gefouilleerd.



Eerder op de avond was ook de mobiele eenheid al paraat, maar die is bij het winkelcentrum vertrokken om geen aantrekkingskracht uit te oefenen op relbeluste jongeren.

Kanaleneiland

Vrijdagavond waren zo’n 250 tot 300 jongeren bijeen in de wijk Kanaleneiland. Daar werden vuurwerkbommen afgestoken, bushokjes en bewakingscamera’s vernield en politieagenten bekogeld met stenen en vuurwerk. Ook werd een auto in brand gestoken. De politie moest optreden tegen ‘excessen’.



De brandweer is ook ter plaatse geweest om de autobrand te blussen. Uiteindelijk werd de wijk leeg geveegd rond middernacht door politie en ME. Daarbij werden 18 aanhoudingen verricht. De relschoppers kwamen voor een groot deel van buiten de wijk Kanaleneiland.

Kritiek

Van diverse kanten is er kritiek op de politie-inzet van vrijdagavond. Bewoners en politici vragen zich af waarom niet eerder werd ingegrepen bij de relletjes in Kanaleneiland. Loco-burgemeester Lot van Hooijdonk schreef vandaag in een brief aan de gemeenteraad dat daar bewust voor werd gekozen.



,,De inzet was gericht op een de-escalerend optreden en het voorkomen van een gewelddadige confrontatie tussen relschoppers en politie, zolang de veiligheid in de buurt niet in het geding was.



Dit betekent dat de politie in eerste instantie terughoudend optreedt tegen enkele vernielingen, omdat deze gedragingen waarschijnlijk het doel hebben de politie uit de tent te lokken’’, zo schrijft Van Hooijdonk.

Volledig scherm De politie is opvallend aanwezig in Overvecht, na een nieuwe oproep om te gaan rellen in Utrecht. © AD