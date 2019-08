Politie onderschept 119 kilo lachgas in auto

FC Utrecht-supporter Erik (56) is in Mostar: We maken er een mooi uitje van

6:57 Na een autoreis van drie dagen is Utrechter Eric Jongerius (56) in Bosnië aangekomen om zijn club te steunen. Samen met ruim 130 supporters ziet hij morgen FC Utrecht in het stadion, in de strijd om een plek in de volgende voorronde van de Europa League. ,,We hopen straks op Slovenië, dan kunnen we hier blijven.”