Politie onderzoekt mogelijk schietincident in Kanaleneiland

Weer sluit een burgemees­ter een woning om drugsruzie: huis in Overvecht op slot

Burgemeester Dijksma heeft vandaag een woning aan de Maniladreef in Overvecht gesloten. Dat is gebeurd naar aanleiding van signalen van politie en het Openbaar Ministerie over de veiligheid van de bewoners en over gevaar voor verstoring van de openbare orde.

8:46