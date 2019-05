Politie over gooien van steen door ruit van rijdende vrachtwagen: ‘Baldadigheid’

De bestuurder kon de vrachtwagen veilig stilzetten, blijkt uit beelden die via de website Dumpert.nl verspreid zijn . ,,Maar zo’n chauffeur rijdt wel met 50 ton achter zich”, legt een medewerker van Lekhaven uit Wijk bij Duurstede uit. ,,Dan kunnen er heel vervelende dingen gebeuren. Het lijkt wel of jongeren, of wie dit soort geintjes dan ook uit halen, niet nadenken over de gevolgen. Als je ziet wat er soms ook gebeurt met stenen die van een viaduct worden gegooid .”

Straf

Ook bij de politie is de zaak bekend, legt woordvoerder Hans Meuleman uit. ,,En de verdachte is bij ons ook bekend. We hebben hem en zijn ouders gesproken.” Of de jongen vervolgd wordt, is nog onduidelijk. ,,Daarover gaan we nog in overleg met justitie, maar ik denk wel dat dit leidt tot een straf. Hij zal sowieso de schade van het bedrijf moeten vergoeden. Het is een heftig geval van vandalisme. Het was niet bewust naar dit bedrijf, maar uit baldadigheid.”