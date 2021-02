Politie overladen met chocolade na aanhouding vrouwenbelager Lunetten: ‘Bewoners zijn opgelucht’

column Eén jaar corona: gelukkig mogen we naar de kapper

7:32 Het is verleidelijk vandaag de column te herplaatsen die exact een jaar geleden op deze plek stond. Niet omdat het stukje nog zo actueel is, maar omdat het een nieuw tijdperk inluidde. Ik schreef het op het vliegveld van Napels, waar we een paar dagen van de allerprilste primavera genoten, tot er in heel Italië plotseling paniek uitbrak.