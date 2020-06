Politie pakt boa op omdat hij bij aanhouding Veenendaler zou hebben mishandeld

Utrecht heeft de primeur: de eerste minisuper­markt van SPAR staat in de Bak­kerstraat

17:27 Supermarktketen SPAR opent op 12 juni een nieuwe vestiging in de Bakkerstraat in Utrecht. De zogeheten SPAR city small is kleiner dan de normale supermarkten en moet vooral compact en handig zijn. Utrecht heeft de primeur; het is de eerste city small die SPAR opent.