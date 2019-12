Politie pakt man op met vijftig pakken gestolen koffie

Dit was Utrecht in 2019: van appverbod tot zwalkende Sneijder en van aanslag tot zwartrij­den

10:42 2019 gaat voor Utrecht de boeken in als het jaar van de afschuwelijke tramaanslag. Maar ook de langverwachte aanhouding van Ridouan Taghi uit Vianen was belangrijk nieuws. In stad en regio stapelden de berichten zich op, waarbij veel mensen prominent in beeld kwamen: Van SkeetKeet tot Sari van Veenendaal. En wie kent Dennis van Aarssen en Samuel Welten nog? Het niet te missen Utrechtse jaaroverzicht.