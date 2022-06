Politie pakt tweede verdachte op voor de overval met hakbijl op supermarkt in Utrecht

Utrechtse politiek bezorgd over needle spiking: ‘We moeten, gezien de grote studenten­po­pu­la­tie, alert zijn’

Berichten dat jongeren tijdens het uitgaan worden gedrogeerd met een injectienaald, baart een aantal partijen in de Utrechtse politiek zorgen. Ze willen van burgemeester Dijksma weten of ze alert is op needle spiking.

31 mei